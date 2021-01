Po „Domówce sylwestrówce” wraz z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury wracamy do codzienności. Czym w nowym roku zajmuje się ZOK? O tym mówiliśmy w audycji „Trochę kultury, proszę!”.

W Planetarium Wenus powrócą „Czwartkowe spotkania z nauką”. Bohaterem najnowszej odsłony tego cyklu będą nowe technologie w medycynie. Przedstawi je lekarz Maksymilian Brzezicki.

O kosmicznych rzeczach też jak najbardziej będzie – sztucznej inteligencji, wykorzystaniu jej w leczeniu, ale także o medycynie kosmicznej, na przykład w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przy okazji podróży kosmicznych. To będzie oczywiście spotkanie online, 14 stycznia o 18:30.

„Parkowe wierszyki” to z kolei gra miejska, która ma zachęcić do oderwania się od komputera. W zielonogórskich parkach znajdują się słupy z wierszykami, zagadkami i zadaniami dla dzieci. Gra w terenie potrwa do końca ferii.