Nie za pomocą przecięcia wstęgi, a dzięki symbolicznemu wystrzałowi do startu biegaczy – w taki oto sposób oficjalnie otwarto Obwodnicę Południową Zielonej Góry.

Droga została zbudowana w cztery lata. Wcześniej latami przekonywano polityków różnych opcji.

Jestem dumny z tego, że udało nam się dokonać to, co wydawało się niemożliwe. Tu jest namiot, gdzie pokazana jest historia, jakie były tego koleje. Miała być jeszcze z nami dzisiaj pani Bożenna Bukiewicz, bo to była jedna z pierwszych osób, która pomagała, następnie pałeczkę przejął poseł Jerzy Materna. Dzięki wysiłkowi wielu osób powstała droga, która – mam nadzieję – rozwiąże wiele problemów.