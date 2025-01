Orlen Zastal Zielona Góra wygrał z PGE Spójnią Stargard 91:78 w pożegnalnym meczu w hali CRS Waltera Hodge’a. To był wieczór Portorykańczyka, bo to on poprowadził zielonogórzan do zwycięstwa, rzucając 17 punktów i notując 12 asyst.

W hali CRS obecne były obiektywy DB Team. Jak wyglądał ten mecz oczami ekipy Dariusza Biczyńskiego? Zobaczcie zdjęcia.