Na chwilę obecną nie przekazujemy szczegółów dotyczących zdarzenia. Prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo dotyczące ujawnienia zwłok dwójki osób, kobiety i mężczyzny. Jest to małżeństwo z województwa lubuskiego, kobieta i mężczyzna po 60-tce. Na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia przede wszystkim ich tożsamości oraz przyczyn zaistniałego zdarzenia. Sekcja najprawdopodobniej będzie w przyszłym tygodniu po weekendzie. Niestety musimy czekać najprawdopodobniej do poniedziałku