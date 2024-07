Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja apelują do mieszkańców, o niewrzucanie do toalet odpadów. Te – kumulując się – tworzą zatory, co prowadzi do usterek. Spółka planuje przeprowadzić kampanię edukacyjną wśród zielonogórzan.

Jak mówi Monika Turzańska, rzecznik prasowy ZWiK, taka akcja jest potrzebna. Bo problem zanieczyszczania kanalizacji jest poważny.

To, co jest wrzucane do kanalizacji – przez chociażby toalety – budzi nasz sprzeciw. Te śmieci bardzo zanieczyszczają sieć. Włosy, tłuszcz, patyczki do uszu – to wszystko blokuje światło rury kanalizacyjnej. Tłuszcz się osadza. Jednostkowo nic się nie stanie, ale musimy wiedzieć – jak duże jest obciążenie.

Szczególnie obciążone są budynki wielorodzinne. Jeżeli wszyscy stosują nieprawidłowe praktyki, to u wylotu takiego obiektu może dojść do zablokowania sieci kanalizacyjnej.

Apelujemy zwłaszcza do młodych mam. żeby nie wyrzucać pieluch, pampersów. Papier toaletowy a papierowy ręcznik to coś zupełnie innego. Taki papier nie rozpuszcza się bardzo szybko, nagromadzony może prowadzić do zatorów w kanalizacji.

Spółka przygotowała także specjalne ulotki i naklejki informujące o tym, co nie powinno znaleźć się w sieci kanalizacyjnej. Będą one widoczne m. in. w publicznych instytucjach.

Materiał przygotowała Mirela Grzyb.