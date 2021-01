Bezpieczeństwo wolontariuszy podczas finału WOŚP zawsze było ważne. W tym roku fundacja Jurka Owsiaka kładzie na nie szczególny nacisk – rzecz jasna z powodu pandemii. O tym, jak zachowywać się w trakcie kwesty, wiedzą już wolontariusze ze sztabu w Zielonej Górze. Zorganizowano dla nich szkolenie w wersji online.

Wskazówek – za pośrednictwem mediów społecznościowych – udzielał uczestnikom zbiórki Filip Gryko, szef sztabu.

Podstawowe informacje, czyli w jaki sposób kwestujemy, jak bezpiecznie kwestować, także w reżimie sanitarnym. Od środy wolontariusze odbierają pakiety, więc pokażemy, co on będzie zawierał. Przede wszystkim – identyfikator ze zdjęciem. Po drugie, każdy z naszych wolontariuszy dostanie koszulkę, gdzie jest napisane “Sztab Zielona Góra”. W tej koszulce, z identyfikatorem i z puszką będzie kwestował. To są trzy rzeczy, które wyróżniają wolontariuszy. Oczywiście będzie też maseczka zielonogórskiego sztabu, z serduszkiem. Powiemy również wolontariuszom o tym, że będą mogli przyjechać transportem publicznym za darmo.