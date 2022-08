Gdzie wyrzucić zużyte baterie? Albo większe elektrośmieci? To już nie problem. W mieście stanęły dedykowane takim odpadom pojemniki na zużytą elektronikę.

Łatwo je znaleźć, pojemniki są czerwonego koloru. Pierwszy stanął przy ul. Podgórnej, a pierwsze śmieci – zużyte baterie wrzucił tam prezydent Janusz Kubicki.

A problem jest, bo zielonogórzanie stare baterie oddawali często w marketach, zaś większe odpady elektroniczne wędrowały do PSZOK-u. Mówi Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Większą elektronikę operator programu odbierze od zielonogórzan z ich gospodarstw domowych. Bezpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu. Mówi Robert Magolon z firmy MB Recykling.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości dostarczenia do PSZOK-u dużego elektroodpadu może zlecić nam usługę drogą telefoniczną lub za pomocą formularza zgłoszeniowego. Do 72 godzin nasza ekipa przyjeżdża i zabiera to z domu. Projekt ani usługa nie obciąża ani budżetu miasta, ani samych mieszkańców.