Żużlowcy Falubazu Zielona Góra są już po pierwszych treningach. Na razie przy W69 żużlowcy trenują indywidualnie.

U nas trener Falubazu Piotr Zyto, który wspominał o dobrze przygotowanej nawierzchni mimo do niedawna jeszcze bardzo zimnych nocy.

Najważniejsze, że zawodnicy są zadowoleni. Tor jest świetnie przygotowany. Pojeździliśmy indywidualnie. W poniedziałek tor zaczął się odmrażać. Praca doprowadziła do tego, że jest gotowy. Trzeba wiedzieć, co robić, by wszystko było ok.