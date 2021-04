Muzea i obiekty sportowe wciąż pozostają zamknięte, ale swoistym telemostem jest program „Ekspozycje”, który w każdy poniedziałek o 11:30 w Radiu Index. Pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej dają nam namiastkę kultury, historii, ale i sportu.

W zielonogórskim muzeum sporo można znaleźć o historii żużla. To bardzo ważny fragment życia mieszkańców naszego regionu, co podkreśla Grzegorz Wanatko, kustosz działu historycznego. Skąd żużel na Ziemi Lubuskiej?

Wyścigi żużlowe to są lata 40′. W 1946 roku pierwsze zawody żużlowe doszły do skutku. Pierwsze lata funkcjonowania tego sportu motorowego w Zielonej Górze mają zupełnie inny charakter niż ta dzisiejsza ekstraliga. Początek lat 50′ to właściwie pionierski, raczkujący sport w Zielonej Górze. Ma on też charakter nieco wojskowy.