Od października ruszył nowy program wsparcia „Aktywny Rodzic”. W ciągu zaledwie kilku godzin, do ZUS wpłynęło ponad 50 tys. wniosków.

Program „Aktywny Rodzic” obejmuje trzy rodzaje wsparcia: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku oraz Aktywnie w domu. Mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w regionie.

O świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” będą mogli wystąpić aktywni zawodowo rodzice Obejmie ono dzieci od 12 do 35 miesiąca życia, które nie chodzą do żłobka lub innej placówki. Świadczenie wyniesie 1 500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, będzie przysługiwać świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Zastąpi ono dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS.