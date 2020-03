W czasie zagrożenia koronawirusem wielu przedsiębiorców zmienia priorytety. Osoby, które do tej pory szyły np. ubrania, przestawiają się na produkcję maseczek ochronnych. Zdecydowała się na to choćby Agata Radwańska, która na co dzień szyje suknie ślubne.

Samo wykonanie maseczek nie jest trudne. Gorzej ze zdobyciem materiałów – bawełny i flizeliny. Trzeba je też bezpiecznie dostarczyć.

Jeżeli chodzi o dostarczanie materiałów, musimy to robić w bezpieczny sposób. Czyli nie pukamy do każdych drzwi, nie wchodzimy do każdego mieszkania. Staramy się jak najbardziej ograniczyć kontakt. Więc pakujemy potrzebny materiał, który zostaje zdezynfekowany, do torby i taką torbę zostawiamy pod drzwiami. Agata Radwańska

Agata Radwańska namawia również do tego, by w tym trudnym czasie wspierać lokalnych przedsiębiorców, instytucje i osoby prywatne.

Cały czas powtarzam, że w obecnym momencie najważniejsze jest wzajemne wspieranie się. Każdej branży. Czy to będzie schronisko, czy osoby prywatne, szpitale. Jak już się to wszystko skończy, nasza gospodarka będzie potrzebowała ogromnego wsparcia. Dlatego ważne, żeby „zostać w domu” też w przenośni – w Polsce. Korzystać z polskich usług, polskich producentów, polskich hoteli i ofert. Myślę, że mogę tutaj odważnie powiedzieć o miłości do drugiego człowieka. O takim wzajemnym wspieraniu się – to jest dzisiaj najważniejsze. Agata Radwańska

Całej rozmowy z Agatą Radwańską możecie wysłuchać na Facebooku.