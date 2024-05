Zmieniamy temat. Narodziny dziecka to bez wątpienia ogromna rewolucja w życiu rodziców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina więc na jakie świadczenia z mogą liczyć świeżo upieczeni rodzice. Jak mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie, każda uprawniona mama ma do dyspozycji 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 z nich może wykorzystać jeszcze przed porodem.

Z tych 20 tygodni musi wziąć 14, a pozostałe 6 z dzieckiem może spędzić ojciec.

W przypadku urodzenia dwójki dzieci podczas jednego porodu wymiar urlop wydłuża się do 31 tygodni i rośnie o 2 tygodnie za każde kolejne dziecko, aż do 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci. Rodzice mogą również skorzystać z 41 tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku urodzenia większej liczby dzieci podczas jednego porodu taki urlop wynosi 43 tygodnie. Nie musi być on wykorzystany jednorazowo i w pełni. Można go podzielić maksymalnie na 5 dowolnych części.