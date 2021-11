PKS Zielona Góra 1 listopada podniósł ceny biletów autobusowych. Co miało wpływ na te podwyżki?

Wpływ na wzrost cen biletów miał między innymi zeszłoroczny lockdown, przez który kursy autobusowe uległy zmianie. Mówi prezes zarządu Piotr Pasterniak.

Doszło do tego dlatego, że już od wielu miesięcy obserwujemy bardzo duży wzrost cen paliwa. Z drugiej strony presja płacowa – ludzie chcą więcej zarabiać, inflacja jest coraz wyższa. W związku z tym, żeby utrzymać kadrę, szczególnie mam tu na myśli kierowców, potrzebne są podwyżki płac. Czekaliśmy, można powiedzieć do ostatniej chwili na to, że jednak te ceny paliw się ustabilizują, zaczną zmniejszać. No niestety jak widać trend jest raczej rosnący. I po prostu, żeby pokryć koszty naszej działalności, tak jak wiele innych przedsiębiorstw w innych branżach, to musieliśmy te ceny biletów podnieść.