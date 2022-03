Park Linowy przy ul. Źródlanej ponownie otwarty. Od dziś można już ponownie korzystać z Gęsich Tarasów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przypomina o godzinach otwarcia. Od wtorku do piątku park jest czynny od 12:00 do 18:00, zaś w weekendy od 11:00 do 18:00. Ostatnie wejście odbywa się o 17:45. W poniedziałki tradycyjnie obiekt jest nieczynny, ze względu na przerwę techniczną.