Pogromcy Bazgrołów w Zielonej Górze nie próżnują – tym razem zamalowują stare graffiti z budynków przy ulicy Kopernika.

To druga akcja Pogromców Bazgrołów w tym roku. Wybór padł na niedawno otwarty plac zabaw przy ulicy Kopernika, a dokładnie budynków numer 10 i 13. Chętnych nie brakowało – od 9:30 zebrała się duża, około dwudziestoosobowa grupa. O akcji winobraniowej mówi radny miasta Paweł Wysocki.

Tym razem mamy akcję na placu zabaw przy ulicy Kopernika. W tym roku został oddany piękny plac zabaw, jednak to, co mamy dookoła, czyli pobazgrane kamienice od wielu, wielu lat – myślę, że niektóre bazgroły sięgają lat kilkunastu, pozbywamy się. Dzisiaj współpracujemy z firmą, która w ramach dni wolontariatu przyszła z nami podziałać. Myślę, że dwie godzinki i znikną bazgroły, które były tutaj kilkanaście lat.

Jednak do „wyczyszczenia” nie były tylko budynki, ale także nowe ławki. Choć plac zabaw został oddany dopiero w tym roku, już został lekko zdewastowany. Pogromcy Bazgrołów poradzą sobie również z podpisami markerem.

My oczywiście jesteśmy Pogromcami Bazgrołów, na ławkach również już młodzież, mimo, że są nowe, pokazała, co potrafi. Na szczęście to są bazgroły markerami zwykłymi, więc mamy płyn specjalny do zmazywania. Myjemy wszyściutko, żeby był piękny plac zabaw.