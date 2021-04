Akcja społeczna #ocochodziwszkole i #wiosnaedukacji zapoczątkowana została przez Ewę Radanowicz, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w woj. zachodniopomorskim, autorkę książki “W szkole wcale nie chodzi o szkołę”. Na Facebooku z oznaczonym hashtagiem, wszyscy mogą się podzielić opinią o szkole i odpowiedzieć na pytanie: o co chodzi w szkole? Ma to być ruch oddolny, aktywizujący całe środowisko: rodziców, uczniów i nauczycieli. W Płotach w woj. lubuskim już działają!

O co chodzi w szkole? Wydaje się, że wszyscy w tym temacie są doskonale zorientowani. Zazwyczaj szkoła kojarzy z pamięciowym opanowaniem materiału, klasówkami i egzaminami oraz nadmierną ilością zadań domowych. Uff. Dla większości szkoła jest/była męką, dla innych wspaniałą młodzieńczą przygodą, za którą się tęskni całe życie! Bo przecież chętnie wspominamy szkolne przyjaźnie i relacje, których teraz pozbawiona jest młodzież podczas pandemii.

Czy w takim razie warto walczyć o zmiany w szkole publicznej, gdy wszyscy mają już dość zajęć zdalnych i pandemicznego zamieszania? Odpowiedzi szukaliśmy podczas rozmowy z dr Moniką Kaczmarczyk z Zakładu Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych. Pani doktor pracuje również jako pedagog – terapeuta w Zespole Edukacyjnym w Płotach.

Warto się przyłączyć do dyskusji i zawalczyć o szkołę, w której ważne są przede wszystkim dobrostan uczniów, zdrowie psychiczne i relacje. Dyrektor szkoły ma być liderem i zachęcać do zmian, nauczyciel ma tworzyć autorskie programy, a rodzice muszą wierzyć w możliwości dziecka!

Oddolna dyskusja na temat „O co chodzi w szkole” już trwa:

do 15 kwietnia wypowiadali się dorośli

do 31 maja dzieci i młodzież

12 czerwca 2021r. zorganizowana będzie Ogólnopolska Debata Dzieci i Młodzieży on line – NieKonkurs inicjatywa dzieci i młodzieży w celu #glosmlodychnatematszkoly

Szkoła jest nasza wiec zadbajmy, żeby była szyta na miarę!

#ocochodziwszkole

#wszkolewcaleniechodzioszkole

#wiosnaedukacji

Cała rozmowa z dr Moniką Kaczmarczyk z Zakładu Resocjalizacji na WNS UZ dostępna na radiowym facebooku.