Uwaga kierowcy, dzisiaj zmienia się organizacja ruchu na remontowanej ul. Zdrojowej. Wykonawca przystępuje do drugiego etapu inwestycji – udało się już zakończyć pierwszą część z małym rondem na skrzyżowaniu Zdrojowej z Rzeźniczaka. Teraz prace posuwają się w kierunku wschodnim.

Na dwa tygodnie zmienia się ruch na odcinku Zdrojowej między Potokową a Trasą Północną. Ruch będzie jednokierunkowy. Mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w zielonogórskim magistracie.

Jadąc z kierunku zachodniego na wschód, czyli w kierunku Trasy Północnej przejedziemy, ale w drugą stronę nie. Pamiętajmy, że jak jedziemy Trasą Północną, to nie skręcamy na Zdrojową, tylko jedziemy prosto, do ronda Rady Europy. Utrudnienie będzie też na krótkim odcinku ul. Sulechowskiej – między CRS-em a Zdrojową. On będzie ślepy. Dojedziemy tylko do marketu i tam będzie koniec.