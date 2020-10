Od poniedziałku zostanie wprowadzona organizacja ruchu w rejonie cmentarza przy ulicy Wrocławskiej. Będzie obowiązywać nie tylko przed uroczystością Wszystkich Świętych, ale także przez kolejny tydzień. Jak w tym okresie będziemy poruszać się ulicą Wrocławską?

Na odcinku od skrzyżowania z aleją Słowackiego do ronda św. Urbana kierowcy będą mogli jechać tylko na wprost albo w prawo.

Jadąc od Słowackiego w kierunku cmentarza, będziemy mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu na wprost. Czyli te istniejące lewoskręty czy pola wyłączone z ruchu na środku jezdni – one zgodnie z oznakowaniem pionowym będą przeznaczone do jazdy na wprost. Co do zasady, wszędzie gdzie będziemy wyjeżdżali – ze stacji paliw, z ulicy Struga, nowego cmentarza, ze stadionu – skręcamy tylko w prawo i jedziemy w kierunku Raculi na rondo św. Urbana. Tam ewentualnie możemy zawrócić. I tak samo jest po drugiej stronie – wyjazd ze starego cmentarza też jest tylko w prawo.