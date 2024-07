Od dziś, czyli od 30 lipca zmianie ulega czasowa organizacja ruchu w obrębie ulicy Prostej i osiedla Zacisze.

Departament Zarządzania Drogami zielonogórskiego magistratu informuje, że dojazd do al. Wojska Polskiego z osiedla Zacisze będzie możliwy tylko przez ul. Zacisze. Dojazd do Ośrodka Integracji Społecznej oraz do hospicjum przy ul. Prostej będzie możliwy od strony al. Wojska Polskiego.