Zmiana kodeksu wyborczego chwilę przed wyborami jest bezzasadna i służy tylko interesom Prawa i Sprawiedliwości – taką opinię wyraził w Radiu Index Arkadiusz Dąbrowski.

Sekretarz wojewódzki z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do proponowanych przez partię rządzącą zmian w kodeksie wyborczym.

Na pewno dobre jest to, że będzie transportu dowożący osoby z dysfunkcjami. Jestem bardzo ostrożny ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, że będą wyciągane karty tak, by nie dochodziło do fałszerstwa. Ja odczytuję te słowa, że dotychczas dochodziło do fałszerstw. Prezes mierzy wszystko swoją miarą i doskonale wie, że sfałszowali wybory i teraz te fałszerstwo wymknie się spod kontroli.