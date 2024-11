Od 1952 roku Magazyn Gazety Lubuskiej ukazywał się co sobotę. Teraz się to zmienia. Nowe wydania będą pojawiały się w każdy piątek, o czym mówiła na naszej antenie Maja Majewska, redaktor naczelna GL.

Co te zmiany oznaczają dla czytelników?

W sobotę dalej będzie można kupić magazyn, z tym że pierwszy dzień wydawniczy magazynu zaczyna się w piątek. Program telewizyjny, który jest dodatkiem do GL będzie od piątku do czwartku, zamiast od soboty do piątku. Natomiast treść się nie zmieni. Na pewno będziemy bardziej aktualni i będzie więcej informacji bieżących na początku Magazynu.