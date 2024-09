Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w październiku rusza nowy program wsparcia dla rodziców dzieci do trzeciego roku życia. Zamiast dotychczasowego dofinansowania, wprowadzono świadczenie „Aktywnie w żłobku”, które wyniesie do 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 zł.

Świadczenie te nie obejmuje kosztów wyżywienia. O szczegółach opowiada Agata Muchowska, rzecznik ZUS w regionie.

Jeżeli rodzic we wrześniu posłał dziecko do żłobka, to powinien do końca tego miesiąca złożyć wniosek do ZUS o dofinansowanie żłobkowe na dotychczasowych zasadach. Skorzysta wówczas z dopłaty do 400 zł za wrzesień. Żłobek otrzyma te środki w październiku. Od 1 października opiekun dziecka będzie mógł wystąpić o nowe wyższe świadczenie, czyli „Aktywnie w żłobku”. Najlepiej by ten wniosek trafił do ZUS jeszcze w październiku. Wtedy Zakład zamieni stare świadczenie na nowe i pod koniec listopada wypłaci placówce nowe świadczenie za październik w kwocie do 1500 zł lub 1900 zł.

Muchowska dodaje, że czasu na złożenie wniosku jest zgodnie z przepisami więcej – bo do końca grudnia. Przekonuje jednak, że warto jak najszybciej skorzystać z nowego świadczenia.

Wielu rodziców zastanawia się, czy skoro świadczenie przysługuje do trzeciego roku życia, a dziecko ma urodziny np. w styczniu, to będą musieli przez resztę okresu uczęszczania do żłobka, płacić pełną opłatę za placówkę. Odpowiedź brzmi nie. „Aktywnie w żłobku” działa do momentu ukończenia żłobka.

Wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” rodzice złożą wyłącznie elektronicznie. Od 1 października, taka możliwość pojawi się w eZUS, mZUS, na portalu Emp@tia.