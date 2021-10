Coraz więcej aut przy zielonogórskim cmentarzu. A to oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego. Na ulicy Wrocławskiej, na odcinku pomiędzy Słowackiego a rondem Świętego Urbana, już od dzisiaj obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zmiana wiąże się także z wyznaczeniem drugiego pasa ruchu.

Oznacza to, że osoby wracające z cmentarza nie będą mogły skręcić w lewo w ulicę Słowackiego. Poza tym wjazd oraz wyjazd na wszystkie parkingi będzie się odbywał wyłącznie w prawą stronę. Tłumaczy podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Wjeżdżając na parking przy nowej części cmentarza będzie można wjechać tylko jednym wjazdem. Będzie też jeden wyjazd, w prawą stronę. Następnie będzie można zawrócić na rondzie Św. Urbana. Tradycyjnie już zostanie uruchomiony parking na stadionie. Będzie on płatny. Powstanie też parking na zajezdni MZK. Zaparkują tam auta osobowe.

Od 29 października do 3 listopada nie zaparkują tam auta ciężarowe. W okolicach nekropolii pojawi się także więcej patroli policji. I to do poleceń mundurowych powinniśmy się w pierwszej kolejności stosować.

W newralgicznych punktach będą stali policjanci i będą pomagali. Prosimy jednak kierowców o cierpliwość, zdjęcie nogi z gazu oraz stosowanie się do poleceń policjantów. Bo będą oni tam po to, żeby było bezpieczniej.

Dodajmy, że mały parking przy tzw. Starym Cmentarzu będzie dostępny wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Będą tam mogły wjechać także osoby z zaopatrzeniem, ale wyłącznie na czas rozładunku. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do środy 3 listopada.