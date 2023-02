Kolejny duży krok do pozostania w Lotto Superlidze zrobili w miniony weekend tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni. Zielonogórzanie po zaciętym meczu pokonali w Bytomiu Polonię 3:2.

Dwa mecze wygrał Japończyk Taisei Matsushita, ale decydujący krok – na wagę zwycięstwa – należał do debla Kamil Nalepa – Mateusz Zalewski. Mówi Lucjan Błaszczyk, trener zielonogórzan.

To był bardzo ciężki mecz i bardzo ważny w kontekście utrzymania i walki o play-off. Wysunęliśmy się znowu na ósme miejsce, które premiowane jest walką o medale. Jest bardzo blisko do góry, ale również do spadku. Losy się ważą, dwie drużyny nie mają szans, zostają cztery zespoły, w walce o dwa miejsca. Różnice są minimalne.