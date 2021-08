Mocne ciosy zamierza wyprowadzać Emilia Czerwińska. Zielonogórzanka szykuje się do debiutu w KSW, najpopularniejszej i najbardziej prestiżowej federacji MMA w Polsce.

Czerwińska wywodzi się z kickboxingu. Teraz jednak zamierza w pełni poświęcić się mieszanym sztukom walki. Jak mówi Radiu Index, marzeniem jest pas KSW.

Ja planuję iść dalej, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Będę dążyć do tego, żeby zdobyć pas KSW. Będzie to dla mnie wyzwanie. Wszyscy będą na mnie patrzeć.