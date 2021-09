Wieczory coraz dłuższe, część z nas sięgnie zapewne po książki. Mamy więc propozycję dla fanów literatury erotycznej. Bo właśnie o takiej tematyce jest debiutancka książki Natalii Dziadury. Pierwsza publikacja spod pióra zielonogórzanki nosi tytuł “Ten zły”.

Fabuła książki to przeplatanka erotyka z mitologią słowiańską. Sama autorka mówi, że to swego rodzaju przeniesienie dawnych bogów do dzisiejszych czasów. Dziadura zauważa, że erotyka owszem jest ważna w jej publikacji. Ale czytelnicy powinni zwrócić uwagę na coś znacznie ważniejszego – na obietnice i przysięgi. Mówi Natalia Dziadura, autorka książki.

Obecnie ciężko wydać książkę, która będzie popularna. Teraz najlepiej sprzedaje się literatura erotyczna. Stwierdziłam dlaczego nie opisać tego, co lubię w książce. Nie opisać tego w sposób swobodny, łatwy i przyjemny. Erotyka jest czymś, co powinno być nam bliskie.

Według autorki “Tego złego” bardzo ważne jest również oddzielenie literatury erotycznej od harlequinów. A co było dla zielonogórzanki najtrudniejsze w drodze do spełnienia marzenia o wydaniu książki?

Zaczyna się coś takiego jak korekta książki. To jest najbardziej traumatyczne. Nagle ktoś zaczyna czytać Twoja książkę i ją poprawia. Zdania, które Tobie się podobają.

Co zaś można powiedzieć o samej autorce? Natalia Dziadura to absolwentka socjologii. Na swoim koncie ma już nie jeden felieton poświęcony tematyce tabu, czyli kobietom oraz ich seksualności. Na co dzień pracuje w Muzeum Etnograficznym w zielonogórskiej Ochli.