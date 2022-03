– Wojna to coś strasznego, współczujemy, ale dlaczego obywatele Ukrainy jeżdżą naszą komunikacją za darmo? – pytała dziś w audycji Prezydent na 96 FM jedna ze słuchaczek.

Przypomnijmy, od ubiegłego czwartku uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z miejskiej komunikacji bezpłatnie. O powody takiej decyzji pytała w środowym programie zielonogórzanka, pani Jola.

Przypomnę, że wszystkie dzieci w Zielonej Górze też jeżdżą za darmo. To już dawno zrobiliśmy. Wolałbym, żebyśmy nie rozróżniali dzieci z Polski i Ukrainy. Wprowadziliśmy darmową komunikację dla uchodźców, bo oni muszą np. gdzieś dojechać, załatwić pewne kwestie. Nie dotyczy to wszystkich Ukraińców, tylko tych uciekających przed wojną. Bardzo często przyjechali tu bez pieniędzy, bo ukraiński system bankowy jest zablokowany i oni posiadając pieniądze nie mogą ich wypłacić.

Słuchaczka dopytywała też o dostęp do służby zdrowia.

Nie uważam za słuszne, żeby były jakiekolwiek przywileje w tym zakresie. Jeżeli miałyby one być, to uważam, że to byłoby nie sprawiedliwe. Ta pomoc powinna być na takich samych zasadach dla wszystkich, jeżeli nie jest to sytuacja nagła, alarmowa. Takie informacje faktycznie są szerzone.