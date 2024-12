Zielonogórzanie udowodnili, że potrafią jednoczyć się w najtrudniejszych chwilach. Tym razem celem była pomoc 4-letniej Wiktorii Krokos, która walczy z rozsianym nowotworem złośliwym nadnercza.

Dziewczynka potrzebuje niemal 2 milionów złotych na specjalistyczną szczepionkę zapobiegającą nawrotom choroby. Dziś (8 grudnia) w Parku Tysiąclecia odbył się charytatywny bieg, który zgromadził tłumy mieszkańców. Z samych „wpisowych” udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych na leczenie Wiki. Mówi Magdalena Dominik, organizatorka biegu.

– Każda złotówka się liczy – dodaje Anna Krokos-Talaga, ciocia Wiki i organizatorka biegu.

Wikusia od czerwca choruje na nowotwór złośliwy. To jest neuroblastoma IV stopnia z przerzutami. Obecnie jest na etapie leczenia. Zbieramy pieniądze, bo ten nowotwór bardzo często nawraca. Żeby temu zapobiec, musimy podać jej szczepionkę, która kosztuje niespełna 2 mln zł i podawana jest tylko w Nowym Jorku. Sport to zdrowie, dlatego też przez sport chcemy pokazać, że wspieramy Wiktorię w jej drodze do zdrowia.