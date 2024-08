Z rywalizacji mężczyzn przez półfinał nie przebrnął Kamil Kasperczak. Na tym samym etapie udział w olimpiadzie zakończyły panie Anna Maliszewska i Natalia Dominiak.

W półfinale decydował bieg ze strzelaniem w przypadku Kasperczaka straty do czołowej ósemki były do odrobienia, ale zielonogórzanin w trakcie biegu zasłabł i nie dokończył konkurencji. To przekreśliło jego szanse na dalszą rywalizację o medale. W finale znalazł się z kolei Łukasz Gutkowski z Legii Warszawa. Jedyny Polak, który ma jeszcze szanse na krążek w pięcioboju nowoczesnym.

Nie dołączą do niego zielonogórzanki. Annie Maliszewskiej z Olimpii Zielona Góra zabrakło 10 punktów do kwalifikacji. Debiutująca na igrzyskach Natalia Dominiak z ZKS Drzonków miała dużo większą stratę i w klasyfikacji generalnej uplasowała się ostatecznie na 13. miejscu.