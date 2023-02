To już pewne – mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli skorzystać z dofinansowania w ramach projektu “Ciepłe Mieszkanie”, prowadzonego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do naszego miasta, na wymianę tzw. “kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła, trafi ponad 1,5 miliona złotych. Wszystko po to, żeby jakość powietrza w Zielonej Górze była jak najlepsza.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać mieszkańcy domów wielorodzinnych. Mówi Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Nabór wniosków o dofinansowanie ma ruszyć w drugiej połowie tego roku. Mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Dodajmy, że z dofinasowania w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie” będzie mogło skorzystać w sumie 18 lubuskich samorządów.