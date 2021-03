Ruszyła rekrutacja do miejskich żłobków w Zielonej Górze. Dokumenty można składać do końca marca. Tylko w tym roku miasto przygotowało w sumie ponad pół tysiąca miejsc dla dzieci do lat trzech.

Prowadzony obecnie nabór właściwy dotyczy trzech placówek – żłobka numer 1, 4 i 7. Listy zarówno dzieci zakwalifikowanych, jak i tych, którym nie udało się dostać do żłobka, zostaną podane 15 kwietnia o godzinie 12. Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie woli przyjęcia.

Jest to bardzo ważny etap. Dlatego, że jeśli któryś z rodziców nie zdąży tego zrobić, zapomni, pomyli terminy, no to mimo że dziecko zostało zakwalifikowane, a nie potwierdzono woli przyjęcia, to może to miejsce przypaść innemu dziecku.

Nieco później ruszy nabór do filii miejskiego żłobka numer 1. W placówce przy alei Wojska Polskiego prowadzony jest bowiem projekt powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Tam rekrutacja ruszy dopiero czwartego maja. W obu przypadkach należy jednak złożyć komplet tych samych dokumentów.

Żeby dziecko przyjęto do żłobka należy przygotować zestaw dokumentów, które rodzic musi wypełnić. Jest to oczywiście wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka. Jeśli jest to rodzina wielodzietna, to oświadczenie o wielodzietności rodziny. Również oświadczenie o zgłoszeniu do żłobka dwojga lub więcej dzieci, jeśli są to bliźniaki. Dalej – jaka jest bliskość żłobka oraz oświadczenie czy w jest w tym samym żłobku rodzeństwo. No i bardzo ważne – oświadczenie na przykład o samotnym wychowywaniu dziecka.

Więcej wytycznych dotyczących naboru do żłobków znajdziecie na stronie zielonogórskiego magistratu oraz poszczególnych placówek.