Już nie tylko rozśpiewane, ale też roztańczone i wysportowane jest Miejskie Przedszkole nr 34. W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu stworzyło wyzwanie, które polega na wykonaniu układu choreograficznego do jednej z polskich piosenek. Promuje w ten sposób aktywność fizyczną i nakłania do niej inne placówki.

O szczegółach akcji mówi przedszkolanka Magdalena Ratajczak.

Zapraszamy placówki województwa lubuskiego do tego, aby nagrały z dziećmi i nauczycielami krótki układ ruchowo taneczny, żeby znalazły się tam elementy związane z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Co jest dla nas bardzo ważne – z hasztagiem „Ćwiczymy do polskiej muzyki z MP 34”, bez polskich znaków. Oraz, co jest również ważne – z opisaniem, czyj to jest utwór, jaki jest tytuł utworu, imię i nazwisko autora lub pseudonim artystyczny.