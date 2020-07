Osoby z niepełnosprawnością będą miały w Zielonej Górze jeszcze lepszą opiekę. Miasto zmodernizuje dwa Środowiskowe Domy Samopomocy: przy ulicy Głowackiego i Witebskiej. Na inwestycje trafi ponad 600 tysięcy złotych z rządowego programu „Za Życiem”.

Rozwój placówek opieki ułatwi życie ludziom z niepełnosprawnością w każdym wieku – twierdzi prezydent Janusz Kubicki. Wraz z wojewodą lubuskim, Władysławem Dajczakiem, podpisał umowę na dofinansowanie zadania.

Tak naprawdę na Głowackiego powstanie kompleks, który będzie pozwalał od dnia narodzin aż do spokojnej starości mieć tym osobom, które potrzebują pomocy, mieć swoje miejsce na mapie miasta. Łatwo mówić o ścieżkach rowerowych, basenach, bo to jest bardzo medialne. Ale pamiętajmy również o tym, że są ludzie, którzy oczekują naszej pomocy i to, co dzisiaj się stało, jest kolejną cegłą w murze, który właśnie ma służyć do wybudowania dla nich nowego domu, z czego się bardzo cieszę.