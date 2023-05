Zielonogórski oddział WOPR zachęca do udziału w obozie szkoleniowym w Lubikówku. Wydarzenie ruszy 2 czerwca. Udział w obozie mogą wziąć wszystkie osoby potrafiące pływać od 12 roku życia. W przypadku osób nieletnich – potrzebna jest zgoda opiekunów prawnych.

O szczegółach mówi Marek Cieśla, instruktor WOPR.

Można tam uzyskać stopień młodszego oraz ratownika WOPR. Te stopnie nie upoważniają jednak do pracy, to są wewnętrzne stopnie WOPR, stowarzyszeniowe. Jeśli jednak ktoś chciałby uzyskać certyfikat upoważniający do pracy, to tam również może go uzyskać.