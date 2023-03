Rozpoczął się szósty sezon Zielonogórskiego Roweru Miejskiego. Czy ostatni? To pytanie, które zadaliśmy dziś Robertowi Górskiemu. Prezes stowarzyszenia „Rowerem do przodu” i miejski radny przyznał, że zainteresowanie wypożyczalnią systematycznie spada.

Niedawno z miejskiej wypożyczalni rowerów zrezygnował Poznań. – Nie przesądzam, że to ostatni sezon rowerów w mieście – przyznał Górski, który był gościem poranka w Radiu Index.

Zdaje się, jeżeli ten trend będzie się utrzymywał spadku wypożyczeń, to trzeba rozważyć, czy te pieniądze, które przeznaczamy na sieć wypożyczalni, nie przeznaczyć na rozbudowę ścieżek rowerowych. Projektów mamy bardzo dużo. Na każdy rower przeznaczamy miesięcznie 642 zł 52 gr. Jak to przeliczymy na 400 rowerów, to robi się spora suma.