Zielona Góra zwana przez niektórych „betonową” jest miastem wyjątkowym. Jako jedne z nielicznych w swoich granicach posiada rezerwat przyrody, gdzie rosną na gruntach torfowych lasy olchowo-jesionowe. Rarytas na skalę całego województwa. Poznajcie zielonogórski rezerwat „Zimna Woda” obszaru „Natura 2000”.

Przeglądając dawne mapy można zauważyć, że już pod koniec XIX wieku niedaleko Külpenau (dziś zielonogórski Kiełpin) w południowej części, przy drodze biegnącej w kierunku Drentkau (obecnie Drzonków) pojawia się nazwa „Kalte Wasser”. Już wówczas Niemcy uznawali ten teren za rezerwat przyrody i starali się o niego dbać rozbudowując m. in. system melioracji. Wtenczas obszar zajmował powierzchnię ok. 80 hektarów i był przeważnie ze względu na teren podmokły trudno dostępny. Dodatkowo w rezerwacie znajdowały się trzy jeziora, do których dostęp był i jest bardzo trudny. Pomimo to wyznaczono dwie drogi przez rezerwat i jedną z nich (tę bliżej Kiełpina) nazwano „Drogą Prezydencką” (Presidentallee), którą można było dotrzeć do zatońskiego pałacu. Dzięki trudnemu dostępowi w rezerwacie zachowało się mnóstwo unikatowego drzewostanu rosnącego na gruntach torfowych. Teren w ogóle nie ucierpiał w trakcie działań zbrojnych, gdyż był szeroko omijany przez nacierające wojska.

Przez 14 powojennych lat dawny rezerwat nie był nim i dopiero Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. ustanowiono, że teren pozostanie rezerwatem przyrody. Jego powierzchnia jednak wynosiła zaledwie 1/3 przedwojennej. Po wojnie rezerwat został „spolszczony” i dawna Presidentallee została przemianowana na „Drogę Prezydenta Bieruta”, a szczegółowe dokumenty zachowały się do dzisiaj. Trzydzieści lat później powierzchnię powiększono i aktualnie wynosi blisko 89 hektarów.

Obszar rezerwatu jest ściśle chroniony i bezwzględnie nie można do niego wchodzić. Jedyne prace leśne są prowadzone przy drodze będącej granicą rezerwatu. Dopiero „w 2002 r. w Pracowni Ochrony Przyrody Klubu Przyrodników przygotowano projekt planu ochrony dla tego rezerwatu”. Dzięki temu jest to jedno z niewielu miejsc naszego województwa, gdzie zachowany jest bardzo dobrze „wykształcony płat lasu łęgowego”.

Tekst:

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry