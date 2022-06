Ogromny sukces zielonogórskiej sali edukacyjnej “Ognik”, prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną. Według ogólnopolskich wyliczeń nasz “Ognik” jest najczęściej odwiedzanym tego typu miejscem w kraju. Rocznie w sali przy ulicy Kożuchowskiej pojawia się nawet kilkanaście tysięcy osób.

Zielona Góra okazała się numerem jeden spośród ponad setki “Ogników”. Mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy zielonogórskich strażaków.

To się bezpośrednio przekłada na świadomość dziennikarzy. Zauważamy chociażby po telefon. Zdarzają się bowiem przypadki, że dziecko dzwoni w odpowiednio profesjonalny sposób i zgłasza informacje do służb ratowniczych. Co się dzieje, w jaki sposób postępować – dzieci to już mniej więcej wiedzą.