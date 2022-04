Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze obchodzi okrągły jubileusz. Instytucja powstała w 1992 roku i niezmiennie od 30 lat wspiera oraz udoskonala umiejętności lokalnych nauczycieli.

Mówi Lidia Bugiera, dyrektorka ODN.

Pojawiliśmy się w Zielonej Górze po to, żeby pomagać i wspierać nauczycieli we wdrażaniu reform, które wówczas wchodziły. Do tej pory stoimy na posterunku.