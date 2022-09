Trwa kolejny etap modernizacji Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze. Obecnie przy ulicy Jeleniej remontowane są pomieszczenia na parterze w lewym skrzydle placówki.

Mówi Dorota Rybczyńska – Abdel Kawy, szefowa ośrodka.

Przygotowujemy pomieszczenia na gabinet lekarski, sale terapeutyczne, zaplecze sanitarne.

Na jakim etapie prac jest obecnie ekipa budowlana? To tłumaczy Emil Wrześniewski z ekipy remontowej.

Podłączamy centralne ogrzewanie, będziemy robić sanitarne podłączenie kanalizacyjne. Do tego elektryka, mamy za sobą też już wszystkie przekucia. Są nowe mury. Przed nami jeszcze wylewanie posadzek.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zakończą się do końca tego roku. Przypomnijmy, że modernizacja Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze jest możliwa dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Całkowity koszt tego etapu prac to ponad 450 tysięcy złotych.