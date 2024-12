Tradycyjnie większość z nich to tzw. interwencje domowe, niestety związane z nieporozumieniami i agresywnym zachowaniem osób pod wpływem alkoholu. W ciągu trzech świątecznych dni policjanci zatrzymali do wytrzeźwienia aż 16 osób – 9 w pierwszy dzień świąt. Nie zanotowaliśmy poważnych przestępstw kryminalnych. Policjanci zatrzymali także 2 osoby poszukiwane. Na drogach zielonogórskiego powiatu było bezpiecznie. Nie doszło do żadnego wypadku drogowego, a policjanci byli wzywani do 10 kolizji.