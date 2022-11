Wielki sukces zielonogórzanki Izabeli Bluj. 30-letnia mieszkanka naszego miasta została mistrzynią świata w kulturystyce!

To duże zaskoczenie dla samej zainteresowanej, która kulturystykę trenuje zaledwie od kilku lat. Zawody odbyły się w Niemczech, a pani Iza w taki oto sposób skomentowała swój wyczyn:

To był mój pierwszy sezon, odbyłam pięć startów startów, w tym cztery były w Polsce: mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Dały mi one kwalifikacje na mistrzostwa świata. Tam pojechałam się pokazać, nie jestem więc doświadczoną zawodniczką. Nie było to zaplanowane kompletnie. Czuję się normalnie, tak jak wcześniej, może dlatego, że moim celem jest federacja NPC, w której będę startować za rok. Wtedy, gdybym zdobyła tytuł, byłoby to spełnienie marzeń.