Włamali się do kiosku warzywnego, wcześniej ukradli też samochód. Teraz spędzą przynajmniej trzy miesiące w areszcie. Mowa o mężczyznach, którzy w miniony piątek włamali się do sklepu warzywnego przy ul. Waryńskiego.

Szybko, bo już po kilku godzinach wpadli w ręce policji. Cała trójka jest dobrze znana funkcjonariuszom, bo to nie pierwsze tego typu przestępstwa. Najmłodszemu z podejrzanych, 21-latkowi, grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ będzie on odpowiadał w warunkach recydywy. Ponadto usłyszał jeszcze w innej sprawie pięć dodatkowych zarzutów za kradzieże z włamaniami. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, decyzją Sądu Rejonowego, dwóch mężczyzn – 21-latek, a także 39-latek zostali aresztowani na trzy miesiące.