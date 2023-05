Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego, podobnie jak koledzy w całym kraju, od wczesnych godzin rannych prowadzą dzisiaj działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Policyjnych patroli kierujący mogą się spodziewać w wielu miejscach zielonogórskiego powiatu.

Przypomnijmy, tylko w 2022 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odnotowano 18 wypadków drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć, a 18 zostało rannych.

Odcinki, do których dochodzi najczęściej do zdarzeń drogowych z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze to K27, S3, K32 i W282.