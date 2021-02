Listy z życzeniami, zbiórki czy też pełne wspomnień spotkania przy ognisku – to tylko niektóre ze sposobów celebrowania oraz przypomnienia idei harcerstwa, które 22 lutego miało swoje święto. Jest to data nieprzypadkowa – tego dnia swoje urodziny obchodzili założyciele skautingu, czyli gen. Robert Baden – Powell oraz jego żona Oleave.



Pomimo panującej pandemii koronawirusa, zielonogórscy harcerze nie odpuszczają i wciąż walczą o nowe sprawności. Przy okazji swojego święta mogli zdobyć chociażby Odznakę Myśli Braterstwa. Przewodniczka Joanna Górska wyjaśnia, co należało zrobić, aby ją otrzymać.

Do zrealizowania jest kilka zadań, dzięki którym harcerze mogą zrealizować zbiórkę, poznać osoby ze swojego kraju, ale też z zagranicy. Dzięki temu szerzą ideę braterstwa w kraju, ale i poza krajem.

Pamiętajmy jednak, że harcerstwo to nie tylko kreatywne spędzanie czasu i zdobywanie kolejnych sprawności z dziedziny codziennego życia czy też rynku pracy i edukacji. To również aktywna forma wychowywania. I to już od najmłodszych lat.

Przed małymi “zuszkami” już stawiane są wyzwania, na przykład wędrówki w trakcie nocnych podchodów. Wszystko to się odbywa oczywiście w bezpieczny sposób, przy przeszkolonych opiekunach, ale to stawianie wyzwań jest fundamentem harcerskiego wychowania. Bez tego nie ma żadnego postępu.

Harcerze z Winnego Grodu niezmiennie namawiają do dołączenia do ich braterstwa. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie zielonogórskiego bractwa. Cała rozmowa Magdy Faron na portalu wZielonej.pl.