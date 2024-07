Rower to wciąż bardzo popularny środek komunikacji w Zielonej Górze. Wielu mieszkańców naszego miasta chętnie, szczególnie latem, przesiada się na jednoślady korzystając m. in ze ścieżek rowerowych.

Czy miasto ma plan, aby powstały nowe? Zielonogórski radny, Robert Górski ze stowarzyszenia “Rowerem do przodu” w rozmowie z Radiem Index wspominał, że jest po rozmowach z prezydentem Marcinem Pabierowskim i być może wkrótce coś zacznie się dziać w tej sprawie.

Pan prezydent polecił swoim urzędnikom, że dalej ze mną i ze stowarzyszeniem mają konsultować projekty budowy dróg dla rowerów. Mamy dziesięć takich projektów – to m. in. budowa rowerostrady śródmiejskiej wzdłuż alei Konstytucji 3 Maja od hotelu Ruben w kierunku Focusa. Są jeszcze inne strategiczne odcinki, by z osiedli można było wjechać do centrum miasta.