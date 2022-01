Witamy Nowy 2022 rok i żegnamy stary. Jaki on był dla Zielonej Góry? Zapraszamy Was na nasz subiektywny ranking najważniejszych – z naszego punktu widzenia – wydarzeń związanych z naszym miastem.

1. Głośna afera z Łukaszem Mejzą

Łukasz Mejza, lubuski poseł i jeszcze do niedawna wiceminister sportu, był na czołówkach ogólnopolskich mediów przez kilka tygodni. Przypomnijmy, młody polityk mocno wszedł na salony polskiej polityki. Wiosną, po śmierci Jolanty Fedak, trafił do Sejmu z list PSL. Wcześniej jednak publicznie dywagował, czy nie pozostać w Zielonej Górze. Sugerował, że w sejmikowej skomplikowanej układance politycznej może zostać nawet marszałkiem.

Ostatecznie z list PSL trafił na Wiejską. Od samego początku mocno wykorzystywał media społecznościowe i informował o “wagonach pieniędzy”, które trafiają do województwa lubuskiego za jego sprawą. Mejza już od pierwszych dni głosował “ramię w ramię” ze Zjednoczoną Prawicą. Efekt? Teka wiceministra sportu.

Bomba wybuchła pod koniec 2021 roku. Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że Mejza założył firmę, która miała zarabiać na zbiórkach w leczeniu ciężko chorych ludzi. Cena takiego leczenia kosztowała ok. 80 tysięcy dolarów. To był początek politycznego końca młodego polityka, od którego zaczęli się odcinać wszyscy, z którymi kiedyś współpracował. Jakby tego było mało, firma Mejzy świadczyć miała usługi e-learningowe niezgodnie z prawem. Zarząd województwa lubuskiego po wszczęciu śledztwa poinformował, że jego firma ma do oddania ponad 660 tysięcy złotych.

Mejza długo nie zabierał głosu. W końcu zorganizował konferencję prasową, na której nie odniósł się do kierowanych zarzutów. 23 grudnia podał się do dymisji. Pozostał jednak posłem.

2. Spadek Falubazu i odejście Patryka Dudka

Po 15 latach nieprzerwanej jazdy w ekstralidze, trzech tytułach mistrza Polski żużlowcy Falubazu Zielona Góra spadli do I ligi. Degradacja wywołała szok w zielonogórskim środowisku. Do ostatniej kolejki kibice łudzili się, że z najwyższą klasą rozgrywek pożegna się bezpośredni rywal zielonogórzan w walce o pozostanie w elicie – GKM Grudziądz. Stało się jednak inaczej. Falubaz pechowo przegrał trzy mecze u siebie – z Motorem Lublin, Unią Leszno i Włókniarzem Częstochowa w stosunku 44:46. Dla całej drużyny był to jednak słabiutki sezon i degradacja wydawała się nieuchronna.

Z drużyną rozstał się Patryk Dudek. Klub kusił swojego lidera podwyżką. “Duzers” chciał się ścigać z najlepszymi, awansował ponownie do cyklu Grand Prix. Ostatecznie podpisał kontrakt w Toruniu.

Do Zielonej Góry trafili za to: Krzysztof Buczkowski, Rohan Tungate i Dawid Rempała. Pozostał Max Fricke. Z takim składem zielonogórzanie są kandydatami numer jeden do powrotu do elity. Oby im się udało!

3. Konflikt prezydenta Janusza Kubickiego z marszałek Elżbietą Polak

Na politycznej scenie konflikt prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego z lubuską marszałek Elżbietą Polak zdominował miniony rok. Tematów dotyczących politycznych sporów właściwie nie brakowało i nie brakuje. Trudno dziś zdiagnozować, co może łączyć obie silne polityczne postacie. Łatwiej określić chyba co dzieli. U nas, w Radiu Index doszło do spektakularnej “Rozmowy na 96 FM”. Miała ona miejsce 4 marca 2021 roku.

Spór o sejmik, spór o inwestycje – to tylko niektóre z osi politycznego sporu między panią marszałek a panem prezydentem.

Wydaje się, że końca politycznego sporu nie widać. Kto wie, czy ów spór nie zdominuje zielonogórskiej polityki także w 2022 roku.

4. Rozpoczęcie budowy Obwodnicy Południowej. W planach Obwodnica Zachodnia miasta.

Były duże spory: Potrzebna czy niepotrzebna? Ostatecznie Zielona Góra będzie miała Obwodnicę Południową. Prace rozpoczęły się w lutym ub. roku. Mają się one zakończyć już w przyszłym roku. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym mieście. Ma pochłonąć kwotę 130 milionów złotych.

A w planach miasta są kolejne inwestycje – m. in. wybudowanie Obwodnicy Zachodniej miasta. Na początku września rząd zadeklarował wsparcie:

Ważnym punktem inwestycyjnym będzie także modernizacja kąpieliska w Ochli. Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku, a pieniądze pochodzić będą z tzw. Polskiego Ładu.

5. Zielona Góra protestuje. Prawa kobiet i w obronie mediów

W całym kraju w minionym roku odbyło się sporo protestów. Te najważniejsze dotyczyły praw kobiet. Nie inaczej było również w Zielonej Górze. My, dziennikarze Radia Index, także byliśmy na protestach:

Pod koniec roku zielonogórzanie tłumnie protestowali również w sprawie podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy, tzw. “lex TVN”.

6. 20-lecie Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nasza uczelnia w tym roku obchodziła piękny jubileusz 20-lecia. Dokładnie 7 czerwca 2001 roku została przyjęta ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszą uczelnię ukończyło już ponad 80 tysięcy absolwentów. Dziś można studiować na ponad 60 kierunkach.

Naszą uczelnią kieruje rektor, profesor Wojciech Strzyżewski, który w taki oto sposób wspominał wydarzenia sprzed 20 lat.

Prawdziwym strzałem w dziesiątkę było powołanie do życia kierunku lekarskiego. Podczas jubileuszu na naszej uczelni odbywały się m.in. konferencje naukowe.

7. Zmiana warty w MZK i Filharmonii

Barbara Langner i Czesław Grabowski – pierwsza z tych osób to była dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji. Druga to były dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. W obu przypadkach te zasłużone dla naszego miasta postacie przeszły na emeryturę po kilkudziesięciu latach pracy.

Barbara Langner piastowała funkcję dyrektora MZK przez 30 lat.

Obecnie szefem MZK jest Robert Karwacki.

Zmiana warty nastąpiła również w Filharmonii Zielonogórskiej. Po 35 latach na zasłużoną emeryturę przeszedł Czesław Grabowski.

Obecnie dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej jest Rafał Kłoczko.

8. Wicemistrzostwo Zastalu, brak kasy z miasta i odejście Koszarka

O zielonogórskiej koszykówce w minionym roku było głośno. Enea Zastal BC Zielona Góra zdobył tytuł wicemistrza Polski. Srebrny medal to olbrzymi sukces, choć przed rozpoczęciem finałowej rywalizacji apetyty były jednoznaczne: Chcemy złota! Wszystkie mecze – z uwagi na pandemię koronawirusa – odbyły się w tzw. “bańce”, w Ostrowie. Nie ułatwiła ona niestety życia naszym koszykarzom, którzy przegrali finałową rywalizację 2:4. Dlaczego nie udało się sięgnąć po złoto?

Z zespołem po wielu latach – dość niespodziewanie dla kibiców zielonogórskiego basketu – rozstał się Łukasz Koszarek. Pamiętacie, w jaki sposób komentował swoje odejście?

W tle wciąż pojawia się pytanie co dalej z zielonogórskim basketem? Klub i miasto, a konkretnie właściciel klubu Janusz Jasiński i prezydent Janusz Kubicki już nie mówią jednym głosem. Klub nie otrzymał dotacji z miasta. To otwarty już konflikt, którego końca niestety nie widać.

A jaki był Waszym zdaniem rok 2021? Z czym lub z kim Wam się kojarzy?