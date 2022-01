Powstają kolejne ogrody kieszonkowe w Zielonej Górze. Przypomnijmy – zielone zakątki powstały już między innymi przed siedzibą PGNiG przy ulicy Bohaterów Westerplatte oraz tuż obok ZGK przy alei Zjednoczenia.

Jak jest idea tych ogródków? Są to przede wszystkim niewielkie skwerki pełniące także funkcję ekologiczną. Mówi Agnieszka Kochańska, miejska ogrodnik.

Jest to tak zorganizowane, żeby zagospodarować wodę opadową. Z chodników, które znajdują się w pobliżu. Albo z dróg – bo tak też się zdarza. I żeby ta droga została w tym samym miejscu, w gruncie. A nie odprowadzona do kanalizacji. Bardzo ważne jest też to, że to miejsce wypoczynku dla mieszkańców. W cieniu.