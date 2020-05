Czy przestaliśmy się bać koronawirusa? W ostatni weekend mieszkańcy Zielonej Góry korzystali z uroków ładnej pogody.

Część z nich była również na giełdzie lub w skansenie w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Czy nastąpiło „zielonogórskie rozprężenie?” O to zapytaliśmy w programie „Miejski Alert” prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego:

Moim zdaniem chyba przestaliśmy się bać. Większość uważa, że nas ten wirus nie dotyczy. Tłumy ludzi, które pojawiły się bez maseczek świadczy o tym, ze przestaliśmy się go bać.

Pojawiły się ostatnio informacje, że 18 maja rząd zniesie obostrzenia w zakresie gastronomii. Na razie jednak nie ma konkretów w tej sprawie. Co na to prezydent miasta? – Musimy być na to przygotowani – uważa Janusz Kubicki.

Poczekajmy na stanowisko całego rządu. Mówi się, że w tym tygodniu poznamy kolejne elementy. Z gastronomią jest różnie i poznamy kolejne przecieki.

„Miejski Alert” Radia Index już jutro.