Miasto Zielona Góra trzecie w kraju pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu nasze miasto wyprzedziły tylko Warszawa i Toruń!

Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej.

To jest tak naprawdę nagroda dla wszystkich mieszkańców którzy tworzą nasze miasto. Bez wspaniałych mieszkańców nigdy nie byłoby tego, co wydarzyło się w ostatnich latach. Cieszę się bo… to też motywacja do dalszej ciężkiej pracy – napisał na Facebooku prezydent Janusz Kubicki.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie włodarzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

źródło: WZG/Facebook