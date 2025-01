Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami! Zielonogórski sztab zdradził, jakie sportowe atrakcje przygotowały lokalne kluby.

Wyjątkowe gadżety na licytację przekazał między innymi Zastal. O szczegółach opowiada Katarzyna Marciniak, prezes klubu.

– My jako Falubaz również dorzucamy swoją cegiełkę – mówi Andrzej Huszcza, legenda zielonogórskiego żużla.

My zawsze chcemy też pomóc. Tym razem przekazujemy dwie podwójne wejściówki na inaugurację. 11 kwietnia jedziemy w Zielonej Górze z Motorem Lublin. To będzie fajny mecz, bo Motor to mistrz Polski, a my chcemy im dorównać.